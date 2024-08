Der erste Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag kurz vor 15.45 Uhr auf der Faakerseestraße (B 84) ereignet. Ein 20-jähriger Mann aus Villach war mit seinem Motorrad von Drobollach kommend in Richtung Villach unterwegs. „In einer dort befindlichen Rechtskurve dürfte er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in eine zu starke Schräglage und daraufhin zu Sturz gekommen sein“, heißt es in der Polizeiaussendung.

In weiterer Folge schlitterte der Motorradlenker in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 70-jährigen deutschen Staatsbürger. Der Aufprall war so stark, dass der 20-Jährige in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Er kam dort verletzt zu liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Der 20-jährige wurde mit vermutlich schweren Verletzungen, wie es heißt, vom Notarzthubschrauber ARA 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Im Einsatz standen, neben Beamten der Verkehrsinspektion Villach und der Polizeiinspektionen Auen und Faak am See, auch die Hauptfeuerwache Villach. Der Wagen sowie das Motorrad wurden schwer beschädigt.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Zu einem weiteren Unfall ist es kurz vor 18 Uhr auf der Stockenboier Landesstraße (L 32) gekommen. Zu jener Zeit war ein Jugendlicher aus dem Bezirk Villach mit seinem Moped von Weißensee Ostufer in Richtung Zlan unterwegs. Im dort befindlichen Baustellenbereich kam der 15-Jährige in einer leichten Linkskurve - laut eigenen Angaben - aus Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn ab.

Der Jugendliche wurde in der Folge durch einen Schotterhaufen in die Luft katapultiert und kam nach rund 30 Metern in einem angrenzenden Bachbett zu liegen. „Passanten, welche den Unfall beobachtet hatten, verständigten sofort die Rettungskräfte und halfen dem Jugendlichen, aus dem Bachbett ans Ufer zu kommen“, heißt es im Polizeibericht. Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten, aber vermutlich schweren Grades, vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.