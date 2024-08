Bei diesem Einsatz war Gefahr in Verzug: Donnerstagmittag stach Beamten im Zuge von Schwerverkehrskontrollen in Klagenfurt ein slowenisches Sattelkraftfahrzeug ins Auge. Schon beim Vorbeifahren haben die Polizisten Auffälligkeiten wahrgenommen. Nachdem die Beamten den Lkw angehalten hatten, stellten sie fest, dass es Auffälligkeiten bei einem Zwillingsreifen und auch ein Quietschen in diesem Bereich gab. Auch ein Radbolzen war komplett abgerissen.

„Sämtliche andere Radbolzen waren teilweise kurz vor dem Herunterfallen und konnten händisch bewegt werden. Aus diesem Grund war der Zwillingsreifen bereits so locker, dass ein Lösen von der Achse nicht ausgeschlossen bzw. sogar wahrscheinlich war“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Beamten stellten bei der Kontrolle zudem Beschädigungen an der Felge fest. Der Sattelkraftzug hatte ein Gesamtgewicht von 27.900 Kilogramm und war auf dem Weg in den Bezirk St. Veit an der Glan. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein wurden abgenommen. Der Lkw-Lenker wird der Landespolizeidirektion angezeigt.