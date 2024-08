Die Polizei im Bezirk St. Veit an der Glan fahndet nach einem diebischen Pärchen. Es war Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, als ein Mann und eine Frau - beide sollen um die 70 Jahre alt sein - Bargeld aus der Kasse eines Kaufhauses entwendet haben. Der Mann kaufte zunächst einen Artikel um drei Euro und bezahlte mit einem 100 Euro-Schein.

„Als der Verkäufer das Wechselgeld herausgab, wurde er vom vermeintlichen Käufer in ein Gespräch verwickelt, worin er angab, noch Geld wechseln zu wollen“, heißt es im Polizeibericht. Zeitgleich verwickelte auch die Frau den Verkäufer in ein Gespräch. Als sich der Verkäufer kurz zur Seite drehte, griff der männliche Täter in die Kasse und stahl daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Danach verließ das Paar das Geschäft in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde erst einige Zeit später bemerkt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die beiden unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist ca. 1,85 m groß, sehr schlank bzw. hager, hat eine Glatze, während der Tat trug er am Handgelenk einen dicken Goldreif. Die Frau ist ca. 1,65 m groß, stämmig, hat lange dunkle Haare und eine färbige Tätowierung am Unterarm. Zur Tatzeit trug sie ein buntes Kleid und eine Sonnenbrille. Eventuelle Hinweise sind an an die Polizeiinspektion Althofen unter 059133/2129 erbeten.