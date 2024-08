Dramatische Minuten spielten sich am Donnerstagvormittag bei einem Teich im Bezirk Spittal an der Drau ab. Es war gegen 9.30 Uhr, als ein Angler (17) plötzlich im Uferbereich nach vorne auf die Böschungssteine stürzte. Der Jugendliche schlug mit dem Kopf auf den Steinen auf. In weiterer Folge dürfte der Oberkärntner laut Polizeibericht kopfüber in den rund 1,5 Meter tiefen Teich gefallen sein, wo er mit Oberkörper und Kopf unter Wasser trieb.

Eine zufällig in der Nähe anwesende Frau sah, dass eine Person mit dem Oberkörper und Kopf unter Wasser trieb. Die 48-Jährige handelte geistesgegenwärtig: Sie sprang sofort in den Teich. Ihr war es gelungen, den Kopf und den Oberkörper aus dem Wasser zu heben. Weitere zu Hilfe eilende Personen unterstützten die 48-Jährige bei der Bergung des 17-Jährigen aus dem Wasser. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.