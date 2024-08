Schnell ein Bier in der Nacht aus dem Automaten drücken? Auch in Kärnten weit verbreitet, in Wahrheit aber verboten. „Alkoholische Produkte zu verkaufen ist ein absolutes No-Go“, so Nikolaus Gstättner, Leiter der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten. Eine Ausnahmegebe es nur etwa für Betriebsräumlichkeiten, wenn etwa eine große Firma für ihre Mitarbeiter etwa im Pausenraum auch Bier anbietet: „Das wäre das zumindest rechtlich kein Problem.“