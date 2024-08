Mystery Boxen sind in vielen Ländern gerade sehr beliebt.

Diese Mystery Boxen sind Pakete, die den Kunden nicht geliefert werden konnten.

Es können auch Pakete sein, die nicht mehr ins Lager kommen.

Pakete kommen zum Beispiel nicht mehr zurück ins Lager, weil es zu teuer ist.

Diese Pakete können für 10 Euro aus dem Automaten gekauft werden.

Vor dem Kauf weiß man aber nicht, was im Paket ist.

Mystery Boxen in Klagenfurt

Seit ungefähr 3 Wochen gibt es 1 Automaten für Mystery Boxen in Kärnten.

Die Mystery Boxen können beim Elite Kiosk in der Pischeldorfer Straße gekauft werden.

Der Elite Kiosk gehört zur Firma My Elite GmbH.

Die Firma My Elite GmbH verkauft sonst besondere Produkte, die in den Geschäften nur schwer zu bekommen sind.

Die Firma My Elite GmbH möchte aber auch Dinge anbieten, die gerade modern sind.

Das sagt die Firma My Elite GmbH.

Es gibt schon ein paar Firmen in Österreich, die Automaten mit Mystery Boxen haben.

In Kärnten gibt es bis jetzt nur 1 Automaten in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt.

Die Firma My Elite GmbH hat verschiedene Automaten.

So können sie große und kleine Pakete verkaufen.

In einer Mystery Box kann alles sein

Bevor Pakete in den Automaten kommen, wird geprüft, dass keine verbotenen Dinge im Paket sind.

Es wird auch geschaut, dass Name und Adresse vom Absender und vom Empfänger nicht sichtbar sind.

Was in den Paketen ist, wissen auch die Besitzer vom Elite Kiosk nicht.

Beim Elite Kiosk gibt es kein Personal.

Das heißt, es ist meistens niemand dort.

Die Besitzer wissen auch nicht, wer die Pakete kauft.

Deshalb wissen die Besitzer meistens nicht, was in den Paketen war.

Manche Dinge haben die Besitzer aber mitbekommen.

In den Paketen waren zum Beispiel Kopf-Hörer, Spiel-Zeug, Keks-Ausstecher oder Imprägnier-Spray.

Im Internet sieht man öfter, dass Kunden bei Automaten schon Smart-Phones bekommen haben.

Bis jetzt kann man sich noch nicht aussuchen, welches Paket man genau haben möchte.

Die Pakete können nur der Reihe nach gekauft werden.

Weitere Orte für Mystery Boxen

Die Mystery Boxen sind sehr beliebt.

Das sagen die Besitzer von Elite Kiosk.

Es wurden auch schon viele Mystery Boxen gekauft.

Viele Menschen nehmen bei ihrem Einkauf auch noch eine Mystery Box mit.

Viele Kunden sind auch neugierig und kommen extra, um eine Mystery Box zu kaufen.

Die Mystery-Boxen sind auch gut für Paket-Zusteller und Lager-Arbeiter.

Pakete, die nicht zugestellt werden konnten, können noch verkauft werden.

Das Produkt wird nicht weggeworfen.

Bald kann man an anderen Orten Mystery Boxen kaufen.

Das sagen die Besitzer von Elite Kiosk.

Am Heiligengeistplatz in Klagenfurt gibt es auch einen Elite Kiosk.

Dort kann man auch bald Mystery-Pakete kaufen