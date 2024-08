Der Hochsommer in Kärnten und Osttirol ist noch lange nicht vorbei. Nach einem heißen Wochenende wird es zwar am Montag und Dienstag kurzfristig ein wenig abkühlen, dann legen aber die Temperaturen wieder zu.

„Es wird ein hitziges Laufevent“, sagt Konstantin Brandes, Meteorologe bei Wetterdienst Ubimet, wenn man ihn auf „Kärnten Läuft“ anspricht, das von Freitagmittag bis Sonntagmittag am Wörthersee zwischen Velden und Klagenfurt in Szene geht. Tropennächte über 20 Grad sind zwar nicht zu erwarten, aber Hitzetage durchaus. „Die kommenden Tage beginnen bei Frühtemperaturen zwischen 17 und 18 Grad, schon zu Mittag wird die 30-Grad-Marke überschritten und zwischen 16 Uhr und 17 Uhr sind die Höchstwerte zu erwarten“, so Brandes.

Diese liegen bei viel Sonne und wenigen Quellwolken am Freitag bei 32 bis 33 Grad, am Samstag zwischen 33 und 34 Grad. Brandes: „Das beste Laufwetter ist das nicht, denn es ist zusätzlich ein wenig schwül und windstill.“ Auch der Sonntagvormittag verläuft sonnig, die Quecksilbersäule wird auf bis zu 34 Grad steigen. Sonntagnachmittag sind dann in Osttirol und Oberkärnten die ersten Gewitter zu erwarten.

22 bis 27 Grad

Am Montag herrscht unter Tiefdruckeinfluss unbeständiges Wetter. Es kommt zu einigen teils gewittrigen Regenschauern mit sonnigen Phasen dazwischen. Von einer „Kaltfront“ kann aber keine Rede sein. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad ist es weiterhin angenehm warm, aber doch spürbar kühler.

Ab Dienstag steigen die Temperaturen wieder deutlich an, ab Mittwoch bereits wieder über 30 Grad. „Es bleibt die restliche nächste Woche heiß“, kündigt Brandes an.