Gegen 15.30 Uhr war ein 59-jähriger Hobby-Imker in Maria Rain dabei, Bienenwachs in einem Topf in seinem Arbeitszimmer zu erhitzen - plötzlich fing das Bienenwachs Feuer. Der Imker versuchte, die Flammen mit einem Teppich zu ersticken. Als jedoch auch der Teppich zu brennen begann, schüttete er einen Eimer Wasser darauf und es kam zu einer sogenannten Fettexplosion.

Ins Klinikum Graz geflogen

Dabei ergoss sich das heiße Bienenwachs-Wassergemisch über den Mann. Um seine schweren Verbrennungen zu lindern, sprang er in sofort in seinen Teich. Seine Frau verständigte derweilen die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Versorgung wurde der schwerverletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Graz eingeliefert.