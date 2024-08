Die Stimmung unter dem diplomierten Pflege-Fachpersonal auf der Intensivstation am Klinikum Klagenfurt ist am Tiefpunkt: Von den 200 Angestellten werden am 1. September einige auserkorene Kräfte auf die Intermediate Care (IMC), eine Art Zwischenstation zur Normalstation, zwangsversetzt. Dort müssen sie Arbeiten versehen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind - eine umstrittene Maßnahme, die auch der Betriebsrat nicht verhindern konnte.