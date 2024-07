Groß war der Schock am vergangenen Samstag, als ein vierjähriges Kind in Villach auf einem privaten Grundstück von einem Hund gebissen wurde. Der Vorfall ereignete sich im privaten Umfeld - mehrere miteinander bekannte Personen hatten sich am Nachmittag getroffen, als es zu dem Vorfall kam.

„Zustand stabil“

Der Hund biss plötzlich und unerwartet zu, wie es hieß. Das Mädchen wurde im Kopfbereich verletzt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert - und dort befindet es sich noch immer, wie KABEG-Pressesprecherin Kerstin Wrussnig gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt: „Das Kind wird nach wie vor auf der Normalstation der Kinder- und Jugendchirurgie im ELKI betreut. Der Zustand ist stabil.“