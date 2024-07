Mehr als 30 Grad wurden auch am Sonntag wieder an zahlreichen Wetterstationen in Kärnten gemessen. Viele nutzten die hochsommerlichen Temperaturen, um den Tag am See oder im Freibad zu verbringen. Doch Vorsicht ist geboten! Im Vorfeld einer Kaltfront ziehen nämlich am Nachmittag teils kräftige Gewitter über unser Bundesland hinweg. Laut UWZ besteht für weite Teile Kärntens mittlerweile Unwetterwarnstufe Rot. Über den Nockbergen haben sich schon gegen 14 Uhr Gewitterwolken gebildet. Diese zogen in der Folge in Richtung Feldkirchen. Mittlerweile haben sie auch Villach, wo am Sonntag die Kirchtagswoche eingeläutet wird, erreicht.

Die Gewitterfront zieht dann in südöstliche Richtung weiter. In den nächsten Stunden ist laut Nikolas Zimmermann, Meteorologe bei Ubimet, unter anderem im Klagenfurter Becken oder im Rosental mit kräftigen Gewittern zu rechnen. „Große Regenmengen in kurzer Zeit sind möglich. Das kann zu Vermurungen führen“, so der Experte. Auch zwei bis drei Zentimeter große Hagelkörner sind nicht ausgeschlossen. Etwa im Raum Himmelberg hat es Sonntagnachmittag bereits gehagelt, die Körner waren aber zum Glück sehr klein.

Erst gegen Abend hin sollte sich das Wetter in Kärnten wieder beruhigen.