Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, Fieber - in Kärnten sind derzeit bei den Hausärzten die Wartezimmer gut besucht, die Patienten leiden an der sogenannten „Wörthersee-Grippe“ oder „Wörthersee-Krankheit“. „Die Zahlen steigen jedes Jahr bei extremer Hitze. Die Hälfte der Infektionskrankheiten in meiner Ordination entfällt aktuell auf Brech- oder Durchfallerkrankungen“, sagt Maria Korak-Leiter, Allgemeinmedizinerin in Maria Rain und stellvertretende Obfrau der niedergelassenen Ärzte in Kärnten.