Einen Belgier bringt so schnell nichts um! Für Tom Soete, den Wirt des legendären Restaurants „Kollerwirt“ bei St. Veit/Glan in Kärnten, gilt das im wahrsten Sinn des Wortes. Glücklicherweise. In der Nacht auf Sonntag wurde der 60-Jährige von Unbekannten in seiner Wohnung, sie ist über dem Gastlokal, überfallen, mit einem Hammer niedergeschlagen und ausgeraubt.