Beamte im Bezirk Villach trauten ihren Augen nicht: Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde die Polizei Sonntagnachmittag zu einer Wohnung beordert. Beim Eintreffen fanden diese eine völlig zerstörte Wohnung vor. In dieser befanden sich noch zwei stark betrunkene Polen. Nachdem der genaue Sachverhalt nicht eruiert werden konnte und auch die Identität von einer Person nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurden beide Männer vorerst zur Polizeiinspektion Faak am See gebracht.