Das nennt man Zivilcourage: Ein 23-Jähriger stahl am Montag in einer Bäckerei in Klagenfurt Bargeld aus der Kasse. Dabei wurde er von mehreren Personen beobachtet. Als der junge Dieb flüchten wollte, rechnete er nicht mit Widerstand. Zwei Kundinnen hielten plötzlich die Tür der Bäckerei zu. Der 23-Jährige versuchte diese dann mit Gewalt zu öffnen. Das gelang ihm jedoch vorerst nicht. Dann konnte er sich doch durch einen kleinen Spalt der Tür ins Freie drängen, stürzte allerdings vor dem Eingang. Dabei riss er eine der Zeuginnen um, welche sich dadurch leicht verletzte.