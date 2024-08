Die Anzeige war schon kurios genug, es folgte eine kuriose Amtshandlung: Am Montag gegen 14.50 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in Faak am See beordert, da mehrere polnische Staatsbürger eine Wohnung beschädigen bzw. verwüsten würden.

„Beim Eintreffen konnten die Beamten zwei stark betrunkene polnische Staatsbürger und eine völlig zerstörte Wohnung vorfinden“, teilt die Polizei mit. Nachdem der genaue Sachverhalt nicht eruiert werden und auch die Identität einer Person nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurden beide Personen zur Polizeiinspektion Faak am See gebracht.

Festnahme angeordnet

Dort nahm man Kontakt mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl auf, wo die Festnahme der beiden Polen angeordnet wurde. Im Zuge dessen versuchte ein 32-jähriger Mann zu flüchten und sprang aus einem im ersten Stock gelegenen Fenster. Bereits nach wenigen Metern konnte er allerdings von einem Polizisten angehalten und mit seinem 36-jährigen Bekannten gemeinsam ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert werden.

Aufgrund des Fluchtversuchs wurde der 32-Jährige jedoch unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Villach eingeliefert.