Im Jahr 1363, vor 661 Jahren, schien der Begriff „Gotsche“ erstmals in einer Urkunde auf. Der damalige Patriarch von Aquileia bezog sich damit auf jenes Gebiet zwischen den Flüssen Kulpa und der Krainer Gurk im heutigen Slowenien, in das Graf Otto von Ortenburg um das Jahr 1330 deutschsprachige Siedler geholt hatte. So entstand eine deutsche Sprachinsel, die zur Blütezeit rund 28.000 Einwohner hatte.