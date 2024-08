„Hier wurden die sterblichen Überreste von Milliardär Friedrich Karl Flick gestohlen“, sagt Arnold Stornig ins Mikrofon und deutet vom See aus in Richtung Friedhof Velden. „Daher wollten der Egon und ich nie reich werden, sondern nur schön“, fügt er mit einem Blick auf seinen Kompagnon dazu. Egon Weinzerl ist für das leibliche Wohl der Schiffsgäste zuständig. Arnold Stornig ist Reiseleiter, Entertainer, Bespaßer, Pirat, Magier, Skilehrer, Pilot sowie seit 60 Jahren Schiffskapitän. Und in dieser Funktion mit 80 Jahren der älteste Kärntens, der noch täglich ausfährt. Knackig, geschniegelt, gestriegelt mit Kapitänsmütze, frisch gebügeltem weißen Hemd und einem Grinsen im braungebräunten Gesicht.