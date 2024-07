Dramatische Szenen spielten sich am späten Nachmittag und am Abend am Sonntag in der Innerkrems und in der Ortschaft Kremsbrücke im Liesertal ab. Nach schweren Unwettern und Starkregen ging am Sonntag gegen 19.30 Uhr eine Mure in der Gemeinde Kremsbrücke im Bereich der Kesselgrubenalm ab und der Kremsbach drohte überzulaufen. Die reißenden Fluten des Kremsbaches flossen aus der Innerkrems in die unterhalb liegende Ortschaft Kremsbrücke. Dort mündet der Bach in den Lieserfluß und richtete zuvor an mindestens fünf Häusern, in Gärten und Einfahrten schwere Schäden an. Keller und Erdgeschoße wurden überflutet, darunter auch der Keller beim Feuerwehrhaus.

Die L19 Innerkremser Landesstraße zwischen Straßenkilometer 0,0 – 9,7 und die B 99 Katschberg Bundesstraße zwischen Straßenkilometer 66,2 bis 67,0 wurde für den gesamten Verkehr wegen Gefahr in Verzug gesperrt. Um 20:41 Uhr wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Krems, Gottfried Kogler, Zivilschutzalarm ausgerufen.

Mehrere Häuser und Straßenzüge wurden über- beziehungsweise unterschwemmt und sind teilweise zerstört. Personenschäden sind am Montag um 6.30 Uhr nicht bekannt: „Allerdings gibt es zahlreiche Stromausfälle in dem Bereich und die Innerkrems ist nicht erreichbar“, teilt die Kommandozentrale der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf Anfrage der Kleine Zeitung mit. „Montag um 7 Uhr trifft der Krisenstab im Feuerwehrhaus Kremsbrücke zur Lagebesprechung zusammen. Dort werden die weiteren Maßnahmen koordiniert, vorerst bleibt der Zivilschutzalarm aufrecht“, so die LAWZ.

Rund 110-130 Zentimeter Niederschlag je Quadratmeter hat es in der Innerkrems in kürzester Zeit gegeben. In der Nacht ist das Wetter Richtung Feldkirchen weitergezogen, aber die Auswirkungen für die betroffenen Bewohner der Gemeinde Kremsbrücke waren verheerend. Der Kremsbach hat in Kremsbrücke annähernd die Größe eines 30-jährlichen Hochwassers erreicht. Erst kurz nach Mitternacht ging der Pegelstand des Kremsbaches im Bereich Kremsbrücke deutlich zurück.

„In oberen Stockwerken bleiben!“

In der Nacht sollten die Bewohner in den oberen Stockwerken der Wohngebäude bleiben und den Aufenthalt in Kellern gänzlich meiden. Sepp Glanzer, Kommandant der dortigen Freiwilligen Feuerwehr, sagte der Kleinen Zeitung kurz nach 21.30 Uhr: „Bei uns ist der Innerkremsbach über die Ufer getreten. Im Moment sind zwei Häuser überschwemmt, darunter ein Gasthaus.“ Die Lage sei Sonntagnacht äußerst volatil gewesen: „Der Bach steigt und geht dann wieder zurück. Vorhin haben wir uns zurückziehen müssen, nun sind wir wieder unterwegs.“

Rund 70 Feuerwehrleute waren Sonntagabend im Einsatz, mit Entspannung ist nach Ansicht des Kommandanten nach nicht zu rechnen: „Im Moment steigt der Bach wieder, womöglich gibt es im oberen Bereich Verklausungen.“ Man könne die Bevölkerung nur inständig bitten, sich vom Wasser fern zu halten und sich in Sicherheit zu bringen.

Die Grafik zeigt den enormen Anstieg des Kremsbachs bei Kremsbrücke © Hydrologischer Dienst, Land Kärnten

Innerkrems abgeschnitten

Noch schlimmer könnte die Lage, so Glanzer, in der Innerkrems sein: „Dort ging dieses gewaltige Gewitter direkt herunter. Wir hoffen das Beste, im Moment ist dort jedoch noch niemand erreichbar.“ Das bereitet auch dem Kremser Bürgermeister, Gottfried Kogler, Sorgen. Er erklärte Sonntagnacht gegen 22.15 Uhr: „Wir haben immer wieder versucht, Kontakt in die Innerkrems herzustellen - weiterhin ohne Erfolg.“ Die Funk- und Telefonverbindungen waren nicht möglich. Somit war die Einschätzung der Lage dort für die Einsatzleitung sehr schwierig. „Die Lage ist wirklich dramatisch, es hat sich keinesfalls gebessert“, sagt Kogler. Es regne zwar nicht mehr, das Wasser gehe aber gar nicht zurück. „Es ist alles unübersichtlich, über ein Schadensausmaß können wir überhaupt noch nicht sprechen.