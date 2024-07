In Kremsbrücke (Bezirk Spittal/Drau) ist der Bach, der durch die Ortschaft fließt, über die Ufer getreten. Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich in die oberen Stockwerke ihrer Wohnhäuser zu begeben.

Höchste Vorsicht in Kremsbrücke in Oberkärnten: Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) hat am Sonntagabend Zivilschutzalarm ausgerufen, um 20.43 Uhr heulten die Sirenen für eine Minute in auf- und abschwellendem Ton. Bereits eine Viertelstunde zuvor, um 20.28 Uhr, wurde eine Zivilschutzwarnung an die Bevölkerung durchgegeben.

Warnung an Bevölkerung

Nach Unwettern besteht laut LAWZ Gefahr für die Bevölkerung, sie soll den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge leisten. Man sollte bis auf Weiteres, wenn möglich, in den oberen Stockwerken der Wohngebäude bleiben und den Aufenthalt in Kellern gänzlich meiden.

Nach Angaben der LAWZ ist ein Bach über die Ufer getreten - welcher, das könne man aktuell nicht sagen: „Im Bereich von Kremsbrücke fließen mehrere Bäche zusammen und in die Lieser.“