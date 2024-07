Tragisches Ende einer Radtour: Gegen 11 Uhr fuhren am Samstag ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck und seine 64-jährige Lebensgefährtin mit ihren Mountainbikes auf einer Forststraße in Unternaggl (Gemeinde Weißensee) in Richtung Naggler Alm. Während der Fahrt verspürte der Mann schon Schmerzen in der Brust, er setzte die Radtour jedoch weiter fort.

Plötzlich vom Rad gekippt

Wenige Meter danach fiel er plötzlich vom Mountainbike und blieb regungslos am Boden liegen. Seine Lebensgefährtin setzte sofort die Rettungskette in Gang und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurz darauf trafen weitere Mountainbiker ein, welche die Reanimation bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers ARA3 und der Rettung Greifenburg durchführten. Die Reanimation verlief jedoch ergebnislos und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.