„Als Priester tätig zu sein bedeutet, Mensch zu bleiben“, sagte Diözesanbischof Josef Marketz am Sonntag bei der Priesterweihe von Diakon Michael Rossian im Klagenfurter Dom. Marketz verwies dabei auch auf die Grundintention des von Papst Franziskus angestoßenen synodalen Prozesses: Eine synodale Kirche bedeute, miteinander auf dem Weg zu sein, in dieselbe Richtung und möglichst alle mitzunehmen. Dieser Weg benötige ein Vertrauen, so Bischof Marketz, nicht nur zwischen den Priestern und dem Bischof, sondern auch vonseiten mancher Christinnen und Christen der Diözese.

Musikalisch mitgestaltet wurde die heilige Messe, die auf www.kath-kirche-kaernten.at/domklagenfurtlive live gestreamt wurde, von Solistinnen und Solisten, Domchor, Domkantorei und Domorchester der Dommusik Klagenfurt unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Wasserfaller mit der „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

Bischof Marketz und Diakon Michael Rossian. © Assam | Assam

Kaplan in St. Veit/Glan

Ab 1. September wird der Kärntner Neupriester in der Stadtpfarre St. Veit/Glan als Kaplan tätig sein. Den Primizgottesdienst, den ersten Gottesdienst als Priester in der Heimat, wird Rossian am 30. Juni um 10 Uhr in seiner Heimatgemeinde Rattendorf im Gailtal am Dorfplatz feiern. Sein Primizspruch lautet: „Ich lasse Dich nicht los, wenn Du mich nicht segnest“ (Gen 32,27). Die Primizpredigt wird Dechant Martin Edlinger, Pfarrer im Pfarrverband Bad St. Leonhard, Schiefling und Prebl, halten. Anschließend wird in der Pfarrkirche Rattendorf der Primizsegen erteilt.

Der Livestream der Priesterweihe zum Nachsehen.