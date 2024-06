Bereits vor 130 Jahren wurde in Pörtschach am Wörthersee Kirchtag gefeiert. „Doch vor etwa fünf Jahren ist das eingeschlafen“, erzählt Manfred Brunner, Obmann der Dorfgemeinschaft Pörtschach. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, das Fest wiederzubeleben. Das ist jetzt gemeinsam mit sieben weiteren Vereinen der Gemeinde gelungen. Die Mitglieder von Pritschitz aktiv, Singgemeinschaft Pörtschach, erstem Kärntner Bogenschützenverein, Fischereiverein Pörtschach, Eisschützenverein Seerose, Wasserskiclub Pörtschach, Verschönerungsverein, Verein Lebensart und schöne Dinge und eben der Dorfgemeinschaft organisierten gemeinsam das dreitägige Fest, das am Wochenende am Landspitz in Pörtschach über die Bühne ging. „Vor allem dieser wunderschöne Platz direkt am See ist bei den Gästen gut angekommen.