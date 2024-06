In der Nacht von Freitag auf Samstag fand unter Leitung der Landesverkehrsabteilung ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt - und der hatte es in sich.

Alkohol und Drogen

Insgesamt wurden 25 Führerscheine wegen Lenken eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und acht weitere Führerschein wegen Lenkens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss abgenommen. Darüber hinaus wurden elf sogenannte Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeugs festgestellt.

Alles in allem wurden 235 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt

und 293 Organmandate wegen Übertretungen eingehoben.