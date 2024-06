„Ich wäre ein schlechter Bundespolizeidirektor, wenn ich sage, ich habe ausreichend Polizisten. Ich brauche und will immer mehr Personal haben. Je mehr Personal, desto mehr kann man abarbeiten“, sagte Michael Takács am Freitag bei einem Kärnten-Besuch zu dem von der SPÖ-Personalvertretung gestarteten Volksbegehren („Polizei – kritischer Personalmangel“). Mehr Personal zu bekommen, ist nicht so einfach. „Da ist neben dem Innen- das Finanzministerium und jenes für den Öffentlichen Dienst gefordert“, so Bundespolizeidirektor (BPD): „Und man muss auch an die Steuerzahler denken.“