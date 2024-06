Die Aktion sorgt seit Monaten für Aufsehen und ist nicht unumstritten: Pharma-Erbin Marlene Engelhorn verteilt 25 Millionen Euro an Vereine und Organisationen in Österreich. 50 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, der „Gute Rat“, wählten die Vorhaben aus. In Kärnten bekommen sechs Vereine insgesamt 524.550 Euro (siehe Info).