25 Millionen Euro - Die Wienerin Marlene Engelhorn will einen großen Teil ihres Vermögens weggeben. Was mit der gewaltigen Summe passiert, entscheidet ein sogenannter „guter Rat für Rückverteilung“, der auf Initiative Engelhorns gebildet wurde. Es sind 50 Menschen, die möglichst gut die Zusammensetzung der österreichischen Bevölkerung abbilden sollen. Dieses Wochenende trifft sich der Rat wieder in Salzburg. Bis Juni soll er eine Entscheidung treffen. Wir haben mit Mitgliedern aus Kärnten und der Steiermark gesprochen.