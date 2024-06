Die Millionen sind verteilt, der „Gute Rat für Rückverteilung“ hat entschieden, was mit 25 Millionen Euro von Marlene Engelhorns Erbe passiert. Insgesamt wurden 77 Institutionen ausgewählt, darunter das Momentum Institut (1,2 Millionen Euro), den Naturschutzbund (1,6 Millionen Euro), die Lebenshilfe (210.000 Euro), die Frauenhäuser (300.000 Euro), die globalisierungskritische Organisation Attac Österreich, das Neunerhaus (1,6 Millionen Euro) oder auch der „Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern“ – die vollständige Liste ist hier einsehbar. Die meisten Organisationen werden die Summe über einen Mehrjahreszeitraum erhalten.

An sechs Wochenenden hat sich der 50-köpfige Rat in Salzburg getroffen und sich mit der Frage beschäftigt, wie das Geld der Pharma-Erbin Engelhorn verteilt werden soll, erklärt Projektleiterin Alexandra Wang. Der Prozess sei barrierefrei gestaltet worden, um Kinderbetreuung und Dolmetscher habe man sich gekümmert, jegliche Kosten, die für die Ratsmitglieder angefallen sind, seien übernommen worden. Begleitet wurde der Rat von einem achtköpfigen Moderationsteam mit „viel Erfahrung in der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung“, Methoden wie Kamingespräche und kleine Austauschformate wurden angewendet. Expertinnen und Experten von wissenschaftlichen Institutionen seien dem Rat zur Verfügung gestanden.

Wie das Geld verteilt wurde

Der Rat wurde in sechs Arbeitsgruppen aufgeteilt, dort wurden Themen festgelegt, die den Mitgliedern wichtig sind, danach wurden Organisationen recherchiert und ausgewählt, jede Arbeitsgruppe konnte maximal vier Millionen Euro verteilen. „Hat eine oder einer einen Einwand eingebracht, so wurde dieser behandelt und konnte er nicht aufgelöst werden, so wurde der Vorschlag verworfen“, sagt Wang. Die übrigen 3,7 Millionen Euro wurden auf die Ratsmitglieder aufgeteilt, jede und jeder konnte Organisationen und Initiativen einzeln noch unterstützen, die vorher in Arbeitsgruppen festgelegt wurden. Wer mit wie viel Geld unterstützt wurde, sei so festgelegt worden: Man habe sich mithilfe von Expertinnen und Studierenden über die Jahresbudgets der Organisationen informiert und dann die Summe danach ausgewählt. Das Geld bekommen die meisten Organisationen nicht auf einen Schlag, hieß es, sondern die meisten im Zeitraum von drei bis fünf Jahren, „um den Organisationen eine Sicherheit zu geben“, so Wang.

Warum das Geld auf so viele Institutionen verteilt wurde, erklärt Ratsmitglied Dietmar Feurstein aus Vorarlberg so: „Es geht ums Aufzeigen und darum, exemplarisch zu unterstützen. Ziemlich schnell sind wir draufgekommen, dass 25 Millionen Euro eigentlich sehr wenig Geld sind.“ Wichtig sei den Ratsmitgliedern gewesen: „Gruppen und Themen sichtbar zu machen, die wenig Sichtbarkeit bekommen oder Projekte, die an Problemlösungen arbeiten.“

Engelhorn selbst haben die Ratsmitglieder nur beim ersten Treffen gesehen. Engelhorn war bei der Verkündung des Ergebnisses nicht dabei. Sie hält in einem Statement fest, dass sie den Ratsmitgliedern „unglaublich dankbar“ ist. An die Politik richtet sie einen Appell: „Nun sind die politischen Gestalterinnen und Gestalter in ihrer parlamentarischen Verantwortung aufgefordert, dem gerecht zu werden, was diese repräsentative Gruppe der österreichischen Bevölkerung vorgelebt hat.“

Was die Ratsmitglieder sagen

Was hat sich für die Ratsmitglieder verändert? Elisabeth Klein, Handelsangestellte aus Oberösterreich, war beeindruckt, wie schnell 50 Menschen aufeinander zugegangen sind: „Alle waren sehr bemüht. Es wurde viel geredet, aber auch gut zugehört“, sagt sie. Das jüngste Ratsmitglied, Kyrillos Gadalla (17) aus Wien, sagt etwa, er habe viel dazugelernt. Beeinflusst habe er sich nicht gefühlt, während des Prozesses. Was Ratsmitglied Angelika Taferner aus Niederösterreich noch festhält: „Wir sorgen uns um die Demokratie. Wir wünschen uns mehr Angebote der direkten Demokratie, zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung. Und: Der Schutz von Naturräumen und Artenvielfalt sind uns ein Anliegen.“

Klein ergänzt: „Das Vermögen ist ungleich verteilt, deswegen haben wir einen Schwerpunkt auf Organisationen gelegt, die an mehr Gleichheit arbeiten. Wir wünschen uns eine weniger extreme ungleiche Vermögensverteilung und eine sinnvolle Kombination von Erbschafts- und Schenkungssteuer.“ Und Feurstein fügt hinzu: „Ich kann so eine Form der Beteiligung nur empfehlen.“ Ein Abschlussbericht des Rats wird im Herbst veröffentlicht.