Natürlich erregt das Aufsehen. Wenn eine Millionenerbin ihr Geld von 50 ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern in der Gesellschaft verteilen lässt. Es geht um 25 Millionen Euro. Da nimmt die kritische Öffentlichkeit selbstverständlich den Prozess hinter dem Projekt von Pharma-Erbin Marlene Engelhorn genau unter die Lupe, das ist ja auch gut so. Und die Show, mit der so ein „Guter Rat“ medienwirksam präsentiert wird, kann sicher auch hinterfragt werden.