Ihr Freund hat auf einen Brief gewartet, sie hat ihn erhalten. Verena Stoxreiter aus Rothenturn ist Teil des „Guten Rats“ von Marlene Engelhorn. Die Millionenerbin will den Großteil ihres Vermögens - exakt 25 Millionen Euro - verteilen. Eine durch Zufall ausgewählte und später über Bewerbungen zusammengestellte Runde soll ihr dabei helfen. 50 Personen versammeln sich an sechs Wochenenden, um darüber zu diskutieren, wo das Geld am besten aufgehoben wäre. „Es ist eine einmalige Möglichkeit, bei so etwas dabei sein und mitbestimmen zu können“, freut sich Stoxreiter.