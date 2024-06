Sie ist eine seltene Schönheit und gibt mehr als 240 Jahre nach ihrer Entdeckung durch Franz Xaver Freiherr von Wulfen den Wissenschaftern noch immer Rätsel auf. Am Fuße des Gartnerkofels am Nassfeld hat die Blütezeit der Wulfenia begonnen. Kleinräumig ist das Territorium, in dem die Kärntner Landesblume wächst. Obwohl sich die Blume per Samen verbreitet, „wird das Wuchsgebiet nicht wirklich größer. Wir wissen nicht, woran das liegt“, sagt Roland Eberwein, Leiter des Kärntner Botanikzentrums und der Abteilung Botanik im kaernten.museum. Die Wulfenia carinthiaca, so ihr lateinischer Name, kommt außerhalb ihres Kärntner Habitats nur noch am Balkan vor.