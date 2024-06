Im Herrgottswinkel hängt ein Kruzifix, daneben liegt ein Ball der Fußball-EM 2008 in Klagenfurt und ein weiterer der EM 2024 in Deutschland. Letzterer wird flankiert von Albärt, dem offiziellen Maskottchen der EURO. Im Haus und rund ums Haus in der 120-Seelen-Gemeinde Matschach in Feistritz im Rosental, fällt die Pflanzenvielfalt auf. Kakteen, Zitronenbäume, Blumen, Palmen. „Meine Frau ist dafür verantwortlich, ich kann nur gießen“, schmunzelt Hausherr Thomas Partl. Er blüht auf, wenn er auf die Europameisterschaft angesprochen wird. „Es ist meine achte“, erklärt der Vorsitzende der Disziplinarkommission des europäischen Fußballverbandes UEFA. Er entscheidet, wie viele Spiele Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Marko Arnautović oder Ralf Rangnick gesperrt werden, wenn sie sich daneben benehmen.