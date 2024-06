Fußball und Polizei, das passt bei Katrin Horn perfekt zusammen. Die Ex-Bundesligaspielerin (FC St. Veit und Carinthians Soccer Women) ist „Kapitänin“ von Österreichs Polizeiteam, das die deutschen Kollegen bei der Fußball-Europameisterschaft unterstützt. Am Samstag, dem 8. Juni, geht’s für die insgesamt 43 Polizistinnen und Polizisten los. Zuerst zur Ausbildung nach Bamberg in Bayern, dann in die Spielorte von Österreichs Fußballnationalteam, nach Düsseldorf und Berlin. „Ich freue mich sehr darauf, auch wenn so ein Großereignis eine besondere Herausforderung ist“, sagt die 42-Jährige.