Keine Frage, es war ein sehr ansehnliches Bild, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag beim 0:0 im Testmatch gegen die Ukraine auf den Platz in Nürnberg geworfen hatte. Das Team erzeugte phasenweise enormen Druck, vor allem in den ersten 20 Minuten jeder Spielhälfte formierten sich die beiden Kontrahenten wie in einem Powerplay. Deutschland umzingelte den Strafraum des Gegners, doch es gab einen Schönheitsfehler: Die Tore blieben aus.