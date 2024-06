Die Umfrage ist rassistisch. Wahnsinn, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender so etwas beauftragt. Ich hoffe, in Zukunft nie wieder von so seiner Scheißumfrage lesen zu müssen“, gab sich Julian Nagelsmann, Trainer der deutschen Nationalelf, am Sonntag alles andere als diplomatisch. Es ist eine Umfrage, die nicht nur im DFB-Team, das derzeit auf EM-Trainingslager in Herzogenrauch ist, für Unruhe und vor allem Ärger sorgt: Am Samstag hat der WDR im Vorfeld der Doku „Einigkeit und Recht und Vielfalt – Die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation“ die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht: Demnach würden sich ein Fünftel der Befragten mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft wünschen. Zwei Drittel der Leute hingegen, eine deutliche Mehrheit also, hatte die Gegenmeinung bezogen.

Die Kritik entzündet sich vor allem auch an der Fragestellung, die unter anderem lautet: „Ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen.“ Rund 1300 Menschen wurde bei der Telefon- und Online-Befragung gefragt, ob sie der Aussage zustimmen, eher nicht zustimmen oder gar nicht zustimmen würden. Karl Valks, WDR-Sportchef, lässt die Kritik an der Umfrage in einer Aussendung jedoch nicht auf sich sitzen: „Unser Reporter Philipp Awounou wurde in Interviews bei den Dreharbeiten zu der Doku mit der Aussage konfrontiert, dass zu wenige ‚echte‘, hellhäutige Deutsche auf dem Fußballplatz stehen. Das wollten wir bewusst nicht anekdotisch wiedergeben, sondern auf fundierte Daten stützen.“

Die 45-minütige Doku, die am Mittwoch um 21.30 Uhr auf der ARD zu sehen ist, beleuchtet die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft seit dem „Sommermärchen 2006“. In den knapp 20 Jahren, die vergangen sind, hat sich die DFB-Elf längst zu einem multikulturellen Team formiert. Aktuelle Teamspieler kommen ebenso zu Wort, wie auch die Frage erörtert wird, welche Rolle einer vielfältigen Nationalmannschaft im Einwanderungsland Deutschland zufällt.