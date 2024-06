Nach oben dehnt sich der Raum unendlich aus. So gesehen hat das österreichische Fußball-Nationalteam noch sehr viele Möglichkeiten, sich immer weiter zu entfalten. Das 2:1 gegen Serbien war mehr als der nächste Sieg, er lieferte dem Teamchef auch, wie er sagte, zahlreiche neue Erkenntnisse für die Adaptierung des Spiels gegen die Gruppengegner bei der nahenden Europameisterschaft. Die schnellen Tore waren schön und gut, aber wesentlichen Aufschluss gab die zweite Hälfte preis. Wie verhält sich die Mannschaft, wenn sie unter Druck gerät und wenn nicht mehr alles läuft wie am Schnürchen, was wenige Sekunden nach dem Ankick beinahe zum nächsten Blitztor geführt hätte?