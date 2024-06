Auf Österreichs Fußball-Nationalteam wartet heute (20.45 Uhr, ORF 1 live) im Wiener Happel-Stadion der vorletzte Härtetest für die EURO. Gegen Serbien will sich die ÖFB-Auswahl weiteres Selbstvertrauen für das Turnier in Deutschland holen, ehe am Samstag der finale Test in St. Gallen gegen die Schweiz auf dem Programm steht. Ralf Rangnick wird in diesen Partien wohl noch so manches Experiment durchführen, doch auch die Resultate sind wichtig, wie der Teamchef betonte.

Seine Truppe empfängt die Serben mit der Referenz von zuletzt fünf Siegen in Folge. „Wir wollen uns auf die EM vorbereiten, aber auch gewinnen“, erklärte Rangnick und skizzierte die Marschroute seines Teams: „Wir wollen immer das Gleiche sehen, wir wollen unseren Fußball sehen. Den wollen wir von der ersten bis zur letzten Minute auf den Platz bringen.“

Rangnick setzt unter anderem auf Florian Grillitsch und Romano Schmid in der Startformation. Die Innenverteidigung wird von Kevin Danso und Maximilian Wöber gebildet. Als Kapitän und Sturmspitze fungiert Marko Arnautovic, im Tor steht Patrick Pentz.