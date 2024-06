Deutschland wir kommen! 43 Polizeibedienstete und 16 Diensthunde aus Österreich werden ihre deutsche Kollegen bei der nächste Woche beginnenden Fußball-Europameisterschaft unterstützen. Am Mittwochvormittag wurde das Team von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Günther Marek (Leiter der Taskforce „UEFA Euro 2024“) und Bundespolizeidirektor Michael Takàcs am Minoritenplatz in Wien verabschiedet.

Angeführt wird das Kontingent von der ehemaligen Bundesligaspielerin und Hauptmann Katrin Horn (41). Die gebürtige Steirerin war Bezirkspolizeikommandantin von Hermagor und seit 1. November 2023 stellvertretende Stadtpolizeikommandantin von Klagenfurt. Die studierte Medienmanagerin kennt sich mit kritischen Situationen aus, sie war stellvertretende Kommandantin der Einsatzeinheit Kärnten und als solche auch schon bei Fußballspielen im Einsatz.

Anlaufstelle für Fans

Die Polizistinnen und Polizisten werden Anlaufstelle für die österreichischen Fans sowie zur Unterstützung für die deutschen Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein. 22 Polizistinnen und Polizisten kommen aus dem Streifendienst bzw. sind sogenannte Szenekundige Polizistinnen und Polizisten, die in der Kommunikation mit Fußballfans besonders ausgebildet sind. Dazu werden 21 Hundeführerinnen und -führer den deutschen Sicherheitsbehörden zugeteilt. „Ich freue mich auf die bevorstehende Fußballeuropameisterschaft, aber vor allem wünsche ich unserem Polizei-Team alles erdenklich Gute für die Aufgaben, die in Deutschland auf sie warten“, sagte der Minister Karner bei der Verabschiedung.

Vom Innenministerium wurde mit Unterstützung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) und der Sports Media Austria (SMA) eine Taskforce eingerichtet. „Diese ist mit zwölf szenekundigen Bediensteten, zehn uniformierten Beamtinnen und Beamten sowie 21 Diensthundeführerinnen und -führern mit 16 Hunden zum Schutz unserer Delegationen und zur Unterstützung von Deutschland im Einsatz“, sagte Günther Marek, Leiter der Taskforce. Aufgrund der Erfahrungen als Gastgeber der Fußball-EM 2008 werden österreichische Behörden eine Schlüsselrolle bei internationalen sicherheitspolizeilichen Vorbereitungen einnehmen und ein wichtiger Partner für die deutschen Kollegen sein. „Ich bin überzeugt davon, dass ihr mit euren Erfahrungen und eurer Kompetenz großartige Arbeit leisten werdet“, sagte Bundespolizeidirektor Michael Takàcs.

Österreich ist nicht nur Teilnehmerland bei der Fußball-EM, sondern auch hochfrequentiertes Transitland für Besucherströme. „Das Thema Grenzkontrollen beschäftigt uns, da mit Fanreisen zu rechnen ist und wir als Polizei die Aufgabe haben, für Sicherheit zu sorgen“, sagte Karner.