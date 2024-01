Bei der Kärntner Polizei hat sich wieder das Personalkarussell gedreht - diesmal allerdings nur Richtung Männer. Unter den kürzlich bestellten Führungskräften in der Landespolizeidirektion Kärnten taucht keine einzige Frau auf. Nachbesetzt wurde der Posten des Leiters der Suchtmittelkriminalität im Landeskriminalamt. Der langjährige Leiter Karl-Heinz Schnitzer, der im Dezember das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich erhielt, ging in Pension. Ihm folgte mit Jahresbeginn Markus Kreulisch. Der 54-Jährige ist bereits seit Jahren als Drogenermittler im Landeskriminalamt tätig. Eine neue Regelung gibt es für das Bezirkspolizeikommando Hermagor. Dieses wurde seit dem Wechsel von Katrin Horn zum Stadtpolizeikommando Klagenfurt von Werner Mayer, Bezirkspolizeichef von Spittal/Drau, mitbetreut. Markus Tilli, bislang Leiter des Einsatzreferates im Stadtpolizeikommando Klagenfurt, übernimmt jetzt als geschäftsführender Kommandant den Bezirk. Die Stelle wird ausgeschrieben, der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Vakant ist hingegen noch der Posten des Leiters des Bezirkspolizeikommandos Feldkirchen. Der bisherige Bezirkspolizeikommandant Arnold Holzmann ging in Pension.