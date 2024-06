Erneut kam es in Kärnten zu einem Unfall in luftiger Höhe: Der Gleitschirm eines 30 Jahre alten Deutschen klappte am Sonntagnachmittag, kurz nach dem Start von der Gerlitzen, aufgrund von Turbulenzen zusammen. Der Pilot stürzte aus einer Höhe von etwa 15 Metern zu Boden.

Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er musste von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden..