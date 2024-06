Am Dienstag wurde ein 44-jähriger Mann aus Villach gegen 22.30 Uhr von seiner 40-jährigen Lebensgefährtin in seiner Wohnung in der Draustadt mit einem Messer attackiert. Er erlitt eine Stichwunde im Oberkörper. Nachdem der Mann in den Abendstunden nachhause gekommen war, legte er sich gleich darauf ins Bett. Als seine Lebensgefährtin ihn kurze Zeit später aufweckte, kam es zu einem Streit - dieser eskalierte schnell und die Frau attackierte den Mann mit einem zirka 15 Zentimeter langen Küchenmesser.

Täterin stark alkoholisiert

Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins LKH Villach eingeliefert. Er konnte inzwischen schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Frau wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Bei der Frau wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Einvernahme erst am Mittwoch erfolgte. Nach den Einvernahmen ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige der 40-jährigen Frau auf freiem Fuß an, woraufhin sie aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurde.