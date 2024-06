Zu einem Paragleiterunfall ist es am Dienstag in Treffen am Ossiacher See gekommen. Kurz nach 11 Uhr flog ein 56-jähriger Mann aus Deutschland mit seinem Paragleitschirm vom Gipfel der Gerlitzen in Richtung Landeplatz in Annenheim.

Beim Anflug auf die Landewiese bremste der 56-Jährige den Schirm zu stark ab. Ein Fehler mit Folgen. Der Schirm klappte zusammen, daraufhin stürzte der Mann aus etwa zwei bis drei Metern Höhe auf den dortigen Wiesenboden. Er erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins LKH Villach gebracht.