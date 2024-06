In den frühen Morgenstunden gegen 6.15 Uhr kam es am Dienstag auf der Katschbergstraße B99 von Kremsbrücke in Richtung Eisentratten (Gemeinde Krems in Kärnten) zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau kam mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam mit der rechten Fahrzeugseite auf eine abgeschrägte Leitschiene, wodurch das Fahrzeug seitlich umkippte, ca. 80 Meter auf der Fahrbahn dahin schlitterte und auf der linken Straßenseite am Dach liegen blieb.

Die Einsatzkräfte der FF Eisentratten vor Ort © FF Eisentratten

Lenkerin befreit sich selbst

Die Frau konnte sich infolge selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein Alko-Vortest verlief negativ. Die Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Eisentratten, die mit zwölf Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz stand, abgesichert und gereinigt.