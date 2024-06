Gleich mehrere Anrainer hatten am Dienstag in Friesach die Hilfeschreie einer Frau gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte fanden die 70-jährige Frau bei ihren Nachbarn vor. Sie gab an, dass ein Streit mit ihrem 74-jährigen Ehemann eskaliert sei. Er habe ihr während eines Telefonats das Handy aus der Hand gerissen, das Gespräch beendet und ihr das Telefon nicht mehr zurückgegeben. Beim Versuch ihm das Handy wieder wegzunehmen, habe er sie gestoßen und versucht, ihr den rechten Arm zu verdrehen. Daraufhin habe sie um Hilfe geschrien und sei zu den Nachbarn geflüchtet.