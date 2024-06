Zwei bisher unbekannte Täter haben am Freitag gegen 18 Uhr 21 Packungen Rasierklingen einer hochpreisigen Marke und 56 Flaschen hochpreisige Spirituosen in einem Einkaufsmarkt in einem Einkaufszentrum in Spittal an der Drau gestohlen.

Die zwei unbekannten Täter haben das Geschäft mehrmals mit einem Einkaufswagen betreten und verwendeten, die von ihnen selbst mitgebrachten, Einkaufstaschen. Die Einkaufstaschen wurden mit hochpreisigen Spirituosen gefüllt und in weiterer Folge verließen die unbekannten Täter das Geschäft über den Eingangsbereich. Sie haben das Sicherungssystem mit präparierten Taschen umgangen.

Der Wert der gestohlenen Artikel beträgt mehrere Tausend Euro.