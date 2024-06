Am Sonntagabend erstattete ein Taxiunternehmer die Anzeige, dass eine Urlauberin nach einer Wanderung nicht zur vereinbarten Abholung bei der Egger Alm in der Gemeinde Hermagor gekommen sei. Da in der Folge Anfragen bei Hütten und Unterkünften negativ verliefen und die Frau auch telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde vom Polizeihubschrauber ein Suchflug durchgeführt.

Telefonieren nicht möglich

Gegen 19.50 Uhr konnte die 61-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln (Niederösterreich) westlich der Görtschacher Alm unverletzt aufgefunden und in weiterer Folge zu Tal gebracht werden. Sie u gab an, sich vergangen zu haben und, dass eine Verständigung mittels Handy nicht möglich gewesen sei.