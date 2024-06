Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Dienstag in Klagenfurt. Es war gegen 18.30 Uhr, als ein 19-jähriger Klagenfurter am Kabelzug in einem Fitnessstudio trainierte. Als der Mann bei Ausführung einer Übung die Arme nach vorne drückte, geschah es: Das Fitnessgerät kippte ebenfalls in diese Richtung.

Die obere Stange des Gerätes traf den Mann am Kopf, wodurch dieser eine tiefe Rissquetschwunde erlitt. Der 19-Jährige wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Beim Fitnessgerät konnte festgestellt werden, dass dieses nicht auf dem Boden verankert war. Es wird eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.