Er läuft 10,7 Kilometer in 37:14 Minuten (Sieger bei der Herresmeisterschaft im Straßenlauf im Burgenland) und überwindet 1000 Höhenmeter beim Skibergsteigen in 42 Minuten (im heurigen April in Hochfilzen). Zuvor hat er auf der Seetaler Alpe den militärischen Patrouillenlauf gewonnen. Diese sportlichen Höchstleistungen haben ihm das Attribut „Schnellster Soldat Österreichs“ eingebracht: Wachtmeister Uwe Hochenwarter, Mitglied der Militärpolizei Kärnten.