Der Einsatz des Österreichischen Bundesheeres in Bosnien und Herzegowina wird von einem tragischen Todesfall überschattet: Ein Soldat des rund 130 Mann/Frau starken Heereskontingentes ist am Wochenende bei einer Klettertour abgestürzt und erlitt dabei tödliche Verletzungen, bestätigt Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten. Der Soldat – bei ihm handelt es sich um einen 56-jährigen Kärntner und Berufssoldaten – war am vergangenen Samstag mit einem zweiten Soldaten zu einer Klettertour nahe der Stadt Travnik in Zentralbosnien aufgebrochen.