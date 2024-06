Es wird als ein Vorzeigeprojekt im Behindertensport bezeichnet. Das sogenannte „RaceRunning Kids“ startete am Dienstag in der Leopold-Wagner-Arena in Klagenfurt. Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche mit schwerst-mehrfacher Behinderung einen Zugang zur Leichtathletik zu verschaffen. Möglich machen dies spezielle Laufräder (Race Runner, Anmerkung). „Race Runner ermöglichen schwerst-mehrfach behinderten Menschen, sich aktiv fortzubewegen und so mit Begeisterung der Leichtathletik folgen zu können. Trainings, Bewerbe oder auch Teilnahme an Laufveranstaltungen sind so möglich“, heißt es vom Leiter des Inklusionsvereins „Freundschaftsbänder“, Manuel Wunder.

Die ersten zwei Race Runner im Wert von insgesamt 6000 Euro wurden am Dienstag in Kärnten von Robert Thum, CEO der „Sun and Beauty Lounge“ und seinen Partnern an den Inklusionsverein „Freundschaftsbänder“ übergeben. Als Kooperationspartner steht der Klagenfurter Leichtathletik Club (KLC) zur Seite, der das Projekt tatkräftig unterstützt. In der Arena finden ab sofort zu regelmäßigen Trainingszeiten geführte Leichtathletikeinheiten statt. An insgesamt elf Standorten in Österreich werde das Projekt umgesetzt, heißt es.

Mateo macht sich mit dem Laufrad vertraut © KK/Privat

Mit den Race Runnern können Kurz-, Mittel- und Langstrecken gelaufen und sogar Marathonstrecken absolviert werden. Das Laufrad sei ein ideales Trainingsgerät für ein aktives Leben. Geeignet sei dieses für Behinderungsbilder wie Cerebral Parese oder andere chronische Krankheiten, die die Mobilität stark einschränken. „Aktuell trainieren zwei bis vier Kinder pro Einheit“, sagt Wunder. Ziel sei es, in den nächsten Jahren die Zahl der Räder durch Spendengelder weiter aufzustocken. „Wenn du siehst, wie ein Kind, das nicht selbst stehen kann, mit dem Rad auf der Bahn unterwegs ist, dann ist das schon sehr bewegend“, so Wunder weiter.

Der Verein „Freundschaftsbänder“ begeistert Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung für Sport und gesunde Bewegung. Neben Sportgruppen, zwei Fußballmannschaften (SK Austria Klagenfurt Champions), Wandergruppen und vielem mehr werden auch Sportveranstaltungen vom Verein durchgeführt. Geführte Schnuppertrainings sind ab sofort möglich und können mit dem Projektleiter Manuel Wunder unter der Telefonnummer 0650/33 63 255 oder per E-Mail unter manuel.wunder@gmail.com vereinbart werden.